Партия АдГ победила на выборах в парламент немецкой земли Мекленбург

www.globallookpress.com/dts Nachrichtenagentur Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) одержала победу на выборах в парламент земли Мекленбург – Передняя Померания, набрав почти 38% голосов.
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