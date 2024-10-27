Госавтоинспекторы проверили безопасность пассажирских перевозок в г. Геническе Херсонской области

На автостанции города Геническа в Херсонской области сотрудники технического надзора Госавтоинспекции ГУ МВД России по Херсонской области совместно с работниками Ространснадзора провели профилактическое мероприятие, направленное на повышение безопасности при осуществлении пассажирских перевозок.