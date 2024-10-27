Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

893 подписчика

Госавтоинспекторы проверили безопасность пассажирских перевозок в г. Геническе Херсонской области

На автостанции города Геническа в Херсонской области сотрудники технического надзора Госавтоинспекции ГУ МВД России по Херсонской области совместно с работниками Ространснадзора провели профилактическое мероприятие, направленное на повышение безопасности при осуществлении пассажирских перевозок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх