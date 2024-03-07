«Ведомости»: российская таможня начала активно выявлять товары из США и применять к ним повышенные пошлины

То же самое касается и товаров, происхождение которых объяснить импортер не смог, пишет газета. Такое постановление приняли в 2018 году, но оно почти не применялосьТаможня усилила проверки ввозимых в Россию товаров — теперь их перепроверяют, не американского ли они происхождения.