НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

tvr

9 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Карпов
    Почему в заголовке написано "В Украине" ??? Почему автор потакает прихотям укров ??? Должно быть по русски "На Украин...В Украине бесслед...
  • Наталья Иванова (Кубасова)
    Пока в правительстве сидит Решетников - перед этим в буквальном смысле сидел на иждивении Пермского края - не поверю ...Должны прийти дос...
  • виктор сапожков
    Таких инспекторов единицы и их стараются хапуги выжить."Мне нравится пом...

Стало известно, когда к 115.бел подключат все товарищества собственников и ЖСПК Минска

Стало известно, когда к 115.бел подключат все товарищества собственников и ЖСПК Минска

В белорусской столице продолжается работа по подключению всех организаций - исполнителей жилищно-коммунальных услуг, в том числе товариществ собственников и ЖСПК, к автоматизированной системе "Диспетчерская служба".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх