Стало известно, когда к 115.бел подключат все товарищества собственников и ЖСПК Минска

В белорусской столице продолжается работа по подключению всех организаций - исполнителей жилищно-коммунальных услуг, в том числе товариществ собственников и ЖСПК, к автоматизированной системе "Диспетчерская служба".
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