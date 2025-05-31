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Русская Община — последняя надежда: мужчина, спасший жену от группы армян, томится в СИЗО, пока нападавшие остаются на свободе

Русская Община — последняя надежда: мужчина, спасший жену от группы армян, томится в СИЗО, пока нападавшие остаются на свободе

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Комментарии
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людмила пригарина
Тоже мне, прозрение.
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2 час.
Александр Пятнистый
Не зря армян никто не любит. Простое решение проблемы- всех, кто свидетельствует против Виктора- посадить под стражу, судить закрыто, без обвинения и защиты военным судом. Армянскую диаспору полностью этапировать или в Армению, а будут артачится- под конвоем в Магадан, на усиленный режим. Впочем, лучше - на урановые рудники.
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2 час.
Татьяна Коньшина
Да,надежда сегодня на &quot;Русскую общину&quot;! Гнать  негодяев в их аулы,чтобы дорогу забыли в Россию.
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2 час.
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