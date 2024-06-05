Экстренное предупреждение МЧС: ожидается опасная жара и повышенная пожароопасность в Волгоградской области 🔥🔥🔥 В период с 5 по 6 июня ожидается установление высоких температур, достигающих +40.
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Экстренное предупреждение МЧС: ожидается опасная жара и повышенная пожароопасность в Волгоградской области 🔥🔥🔥 В период с 5 по 6 июня ожидается установление высоких температур, достигающих +40.