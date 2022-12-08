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Кройфф о Месси в «Барсе»: «Мечты бесплатны, а игроки – нет. Но клуб и Лео заслужили последнее объятие»

Кройфф о Месси в «Барсе»: «Мечты бесплатны, а игроки – нет. Но клуб и Лео заслужили последнее объятие»

Спортдиректор «Барселоны» Йорди Кройфф ответил на вопрос о возвращении Лионеля Месси. – Возвращение Месси в «Барсу» невозможно? – Когда речь идет о Месси, возникает много проблем.

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