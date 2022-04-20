На Ставрополье полицейские присоединились к международной патриотической акции «Сад Памяти»

В честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники ОМВД России по городу Железноводску и представители Общественного совета при городском отделе полиции приняли участие в международной акции «Сад Памяти», призванной сохранить память о тех, кто отдал свою жизнь за свободу страны и светлое будущее следующих поколений.