На Ставрополье полицейские присоединились к международной патриотической акции «Сад Памяти»

В честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники ОМВД России по городу Железноводску и представители Общественного совета при городском отделе полиции приняли участие в международной акции «Сад Памяти», призванной сохранить память о тех, кто отдал свою жизнь за свободу страны и светлое будущее следующих поколений.
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