Онопко об отстранении России: «Возвращение не за горами, надеюсь. Не можем без мотивации относиться к товарищеским матчам»

Виктор Онопко надеется на скорое возвращение сборной России в международные турниры. — Как человек, игравший на нескольких чемпионатах мира и Европы, чувствуете сходство со сборами перед этими крупными турнирами, когда сборная тренируется вместе несколько недель, а не три-четыре дня, как перед обычными товарищескими или отборочными матчами? — Тут все-таки немного другой эмоциональный фон.