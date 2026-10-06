Диетолог Писарева объяснила, почему кола без сахара не должна заменять воду

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала «Вечерней Москве», что кола без сахара сама по себе не мешает снижению веса, однако полностью заменять ею обычную питьевую воду не стоит.
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