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Аргументы и Факты

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Диетолог Писарева объяснила, почему кола без сахара не должна заменять воду

Диетолог Писарева объяснила, почему кола без сахара не должна заменять воду

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала «Вечерней Москве», что кола без сахара сама по себе не мешает снижению веса, однако полностью заменять ею обычную питьевую воду не стоит.

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