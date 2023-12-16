В стенах регионального УМВД прошла встреча руководителя ведомства с молодыми сотрудниками-выпускниками ведомственных ВУЗов

Молодые следователи, дознаватели, оперативники, участковые уполномоченные полиции, получившие в этом году дипломы об окончании высших учебных заведений системы МВД России в Калининграде, Орле, Воронеже, Нижним Новгороде и Санкт-Петербурге и вернувшиеся в Мурманскую область для дальнейшего прохождения службы, были приглашены на встречу с начальником УМВД России по Мурманской области полковником полиции Алексеем Александровичем Веселовским.