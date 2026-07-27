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Теннисист Медведев поднялся на седьмое место в мировом рейтинге

Теннисист Медведев поднялся на седьмое место в мировом рейтинге

Лидером списка является итальянский теннисист Янник Синнер. Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на седьмое место в обновленном рейтинге, который опубликовала Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP).

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