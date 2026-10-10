Жительница Благовещенска натравила немецкую овчарку на сотрудницу полиции

В Благовещенске местная жительница натравила немецкую овчарку на сотрудницу полиции. Об этом 10 октября сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Амурской области.
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