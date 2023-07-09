Российские артиллеристы уничтожили более 10 единиц западной и украинской бронетехники

Наш потерянный мирВоенное делоПодписатьсяРоссийские артиллеристы уничтожили более 10 единиц западной и украинской бронетехникиМинобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронетехники украинских националистов, в том числе поставляемой Западом.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииРегина ТолстоброваКак это радует нас всех. Их наши бойцы так хорошо уничтожают. Каждый день нас приближает к победе.Ответить15 час.ВСВадим СкоробогатовБРАВО РЕБЯТА...Так держать.Ответить13 час.
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