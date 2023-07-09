Наш потерянный мир

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Российские артиллеристы уничтожили более 10 единиц западной и украинской бронетехники

Российские артиллеристы уничтожили более 10 единиц западной и украинской бронетехники

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронетехники украинских националистов, в том числе поставляемой Западом.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Как это радует нас всех. Их наши бойцы так хорошо уничтожают. Каждый день нас приближает к победе.
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15 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
БРАВО РЕБЯТА...Так держать.
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13 час.

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