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Спрос на специалистов со знаниями о маркировке интернет-рекламы вырос на 78%

Спрос на специалистов со знаниями о маркировке интернет-рекламы вырос на 78%

В России наблюдается рост спроса на специалистов со знаниями в области маркировки интернет-рекламы: за последние 11 месяцев — с июля 2023 года по май 2024 года —число вакансий с упоминанием в названии или описании слов "маркировка рекламы", "маркировка интернет-рекламы", "закон о рекламе", "ОРД" (прим.

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