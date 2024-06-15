Швейцарцы отказываются покупать кофе вблизи конференции по Украине. И это неспроста

Там, где пройдёт конференция по Украине, взлетели цены на кофе. Многие уверены, что для них это слишком дорогоРИА Новости узнали о жителей швейцарского города Штанс, что они время от времени бывают в Бюргенштоке, поскольку добираться туда всего 10 минут.
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