Там, где пройдёт конференция по Украине, взлетели цены на кофе. Многие уверены, что для них это слишком дорогоРИА Новости узнали о жителей швейцарского города Штанс, что они время от времени бывают в Бюргенштоке, поскольку добираться туда всего 10 минут.