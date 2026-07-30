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Газета.ру

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В ФХР назвали несправедливым решение IIHF о недопуске российских хоккеистов

В ФХР назвали несправедливым решение IIHF о недопуске российских хоккеистов

Гендиректор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов назвал несправедливым и немотивированным решение Международной федерации хоккея (IIHF) о недопуске российских команд к чемпионатам мира 2027 года.

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