В ФХР назвали несправедливым решение IIHF о недопуске российских хоккеистов

Гендиректор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов назвал несправедливым и немотивированным решение Международной федерации хоккея (IIHF) о недопуске российских команд к чемпионатам мира 2027 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии