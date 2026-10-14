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SPLETNIK

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Поддержка "ангела" Роми Стрейд и бойкот шоу: в сети обсуждают скандал с брендом Victoria’s Secret, который заменил супермоделей на блогеров и детей знаменитостей

Поддержка "ангела" Роми Стрейд и бойкот шоу: в сети обсуждают скандал с брендом Victoria’s Secret, который заменил супермоделей на блогеров и детей знаменитостей

Известный бренд нижнего белья Victoria’s Secret попал в громкий скандал после публичного заявления одной из "ангелов" Роми Стрейд о том, что ей в последний момент отказали в участии в предстоящем шоу.

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