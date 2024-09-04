Ну наконец-то сознался! Ви сделал заявление о личной жизни, после того, как его поймали с девушкой из богатой семьи

Тэхен из BTS — это 8 чудо света. Ну… или тайна, которую нам никогда не разгадать. Вот, например, знает ли кто-нибудь, есть ли у него девушка? Все верно! Он даже не дает шанса разобраться с этим, ведь опровергает все сплетни о потенциальных невестах в рамках социальных сетей.
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