Ну наконец-то сознался! Ви сделал заявление о личной жизни, после того, как его поймали с девушкой из богатой семьи

Тэхен из BTS — это 8 чудо света. Ну… или тайна, которую нам никогда не разгадать. Вот, например, знает ли кто-нибудь, есть ли у него девушка? Все верно! Он даже не дает шанса разобраться с этим, ведь опровергает все сплетни о потенциальных невестах в рамках социальных сетей.