Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс на саммите Евросоюза призвал жителей Европы сокращать личные расходы для увеличения помощи Украине, сравнив стоимость этой поддержки с бокалом пива в год.
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