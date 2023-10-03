Политолог Брутер назвал «белым шумом» слова Бербок о Луганске в ЕС

Слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок насчет Луганска в Евросоюзе являются «белым шумом», заявил эксперт в Международном институте гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с Pravda.
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