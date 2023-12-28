Лидер группы «Ленинград» Шнуров опубликовал новую песню о «голой» вечеринке Ивлеевой

Исполнитель высмеял мероприятие, на котором собрались звезды отечественного шоу-бизнеса.Группа «Ленинград» Сергея Шнуторва молниеносно отреагировала на скандал, вызванный «голой» вечеринкой телеведущей Анастасии Ивлеевой.
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