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Верховный суд: пенсионерам не нужен аккаунт на "Госуслугах" для выплаты надбавок

Верховный суд: пенсионерам не нужен аккаунт на "Госуслугах" для выплаты надбавок

Российским пенсионерам не нужно регистрироваться на портале "Госуслуги" для оформления надбавок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии Верховного суда РФ по гражданским делам.

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