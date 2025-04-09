Верховный суд: пенсионерам не нужен аккаунт на "Госуслугах" для выплаты надбавок

Российским пенсионерам не нужно регистрироваться на портале "Госуслуги" для оформления надбавок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии Верховного суда РФ по гражданским делам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии