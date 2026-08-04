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Забайкалье зовёт «Роснефть» и «Газпромнефть» строить АЗС

Забайкалье зовёт «Роснефть» и «Газпромнефть» строить АЗС

Власти Забайкальского края объявили о масштабной кампании по расширению сети заправок крупнейших федеральных игроков — «Роснефти» и «Газпромнефти»: региональное правительство подготовило около 110 земельных участков под строительство новых АЗС, готово субсидировать подъездные пути и подключение к электричеству из собственного бюджета, а также обсуждает налоговые льготы для инвесторов и даже возможность строительства собственного нефтеперерабатывающего завода на территории края.

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