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«Грязная бомба» шокирует мир, украинцы не верят в ядерный удар, Зеленский «раскачивает» Израиль, Илон Маск почти бомж

«Грязная бомба» шокирует мир, украинцы не верят в ядерный удар, Зеленский «раскачивает» Израиль, Илон Маск почти бомж

«Росбалт» информирует о том, что произошло в ходе СВО РФ в Донбассе и вокруг нее. Основным информационным трендом понедельника стало развитие темы «грязной» атомной бомбы, изготавливаемой, по данным Москвы, украинскими военными и мирными ядерщиками ради большой провокации — ее взрыва на территории, подконтрольной Киеву, чтобы переложить ответственность за это на российских военных и либо просто «отвернуть» от РФ все мировые державы, включая Китай и Индию, либо еще и привлечь силы НАТО в конфликт между Кремлем и Банковой.

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