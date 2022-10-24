Украинцы не верят в ядерный удар по своей стране, Зеленский «раскачивает» Израиль, Илон Маск почти бомж

«Росбалт» информирует о том, что произошло в ходе СВО РФ в Донбассе и вокруг нее. Основным информационным трендом понедельника стало развитие темы «грязной» атомной бомбы, изготавливаемой, по версии Москвы, украинскими военными и мирными ядерщиками ради большой провокации — ее взрыва на территории, подконтрольной Киеву, чтобы переложить ответственность за это на российских военных и либо просто «отвернуть» от РФ все мировые державы, включая Китай и Индию, либо еще и привлечь силы НАТО в конфликт между Кремлем и Банковой.