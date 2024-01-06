Все серое и мрачное: как сегодня выглядит всеми забытая могила Вахтанга Кикабидзе

Знаменитый грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе, который в последнее десятилетие своей жизни был на диализе, скончался в ноябре 2021 года всего через 14 месяцев после смерти своей жены, Ирины Кебадзе.
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