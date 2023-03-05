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Гендиректор «Спартака» о Fan ID: «Задача – повысить посещаемость. Программа лояльности, матчдэй и розыгрыши призов должны дать результат»

Гендиректор «Спартака» о Fan ID: «Задача – повысить посещаемость. Программа лояльности, матчдэй и розыгрыши призов должны дать результат»

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о влиянии Fan ID на посещаемость. Вчерашний матч между «Спартаком» и «Уралом» (2:2) на «Открытие Банк Арене» посетили 4500 человек – это худший показатель красно-белых с 2004 года без учета периода ковида.

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