Гендиректор «Спартака» о Fan ID: «Задача – повысить посещаемость. Программа лояльности, матчдэй и розыгрыши призов должны дать результат»

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о влиянии Fan ID на посещаемость. Вчерашний матч между «Спартаком» и «Уралом» (2:2) на «Открытие Банк Арене» посетили 4500 человек – это худший показатель красно-белых с 2004 года без учета периода ковида.