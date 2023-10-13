Две передачи Марченко не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Филадельфией»

«Коламбус» на домашней арене уступил «Филадельфии Флайерз». В Коламбусе (штат Огайо, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Филадельфию Флайерз».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии