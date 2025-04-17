«Арсенал» выбил «Реал» из ЛЧ, «Интер» прошел «Баварию», «Зенит» и ЦСКА в финале Пути РПЛ, все пары плей-офф НХЛ, фигуристка Жилина рассказала о домогательствах, 8 шайб от минского «Динамо» и другие новости

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Комментарии
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Лена Мисько
когда сам Фетисов уезжал, что получил наш хоккей?
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16 час.
КУАТ
Тогда вроде контракты заключали через Совинтерспорт, часть валюты шла государству. Возможно даже бОльшая часть. Может поэтому завидует?
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7 час.
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