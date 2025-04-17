«Арсенал» выбил «Реал» из ЛЧ, «Интер» прошел «Баварию», «Зенит» и ЦСКА в финале Пути РПЛ, все пары плей-офф НХЛ, фигуристка Жилина рассказала о домогательствах, 8 шайб от минского «Динамо» и другие новости

«Барса» и «ПСЖ» прошли в 1/2 ЛЧ, пропустив по 3 гола, футбольный и хоккейный «Спартак» победили, Муравьева идет к Мишину, отставка Артиги и бунт в «Химках», «Зенит» обратился в ЭСК и другие новости