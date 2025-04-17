«Арсенал» выбил «Реал» из ЛЧ, «Интер» прошел «Баварию», «Зенит» и ЦСКА в финале Пути РПЛ, все пары плей-офф НХЛ, фигуристка Жилина рассказала о домогательствах, 8 шайб от минского «Динамо» и другие новости

1. «Реал» вылетел из Лиги чемпионов в 1/4 финала, проиграв «Арсеналу» дома – 1:2! Сака и Мартинелли забили, Куртуа отразил удар Букайо с пенальти, 11-метровый на Мбаппе отменили после ВАР.
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