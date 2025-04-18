IKEA и западные компании планируют тихое возвращение на российский рынок

IKEA и другие западные компании стремятся вернуться на российский рынок без внимания СМИ. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов отмечает, что многие компании намерены вернуться секретно, обсудив условия с регуляторами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии