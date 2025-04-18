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IKEA и западные компании планируют тихое возвращение на российский рынок

IKEA и западные компании планируют тихое возвращение на российский рынок

IKEA и другие западные компании стремятся вернуться на российский рынок без внимания СМИ. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов отмечает, что многие компании намерены вернуться секретно, обсудив условия с регуляторами.

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