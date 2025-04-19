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Что за бьюти-тренд этой весны «маникюр-торт», в который влюбились уже многие девушки

Что за бьюти-тренд этой весны «маникюр-торт», в который влюбились уже многие девушки

Весна традиционно приносит с собой обновление — не только в гардеробе, но и в бьюти-образах. И если вы думали, что индустрия маникюра уже показала все, на что способна, спешим вас удивить: этой весной на сцену выходит маникюр-торт — новый тренд, вдохновлённый настоящими кондитерскими шедеврами.

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