Что за бьюти-тренд этой весны «маникюр-торт», в который влюбились уже многие девушки

Весна традиционно приносит с собой обновление — не только в гардеробе, но и в бьюти-образах. И если вы думали, что индустрия маникюра уже показала все, на что способна, спешим вас удивить: этой весной на сцену выходит маникюр-торт — новый тренд, вдохновлённый настоящими кондитерскими шедеврами.