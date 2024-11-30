Британские журналисты: Путин будет «счастливым человеком» из-за возможного отказа Зеленского от территорий В западной прессе обсуждают недавнее неожиданное заявление главы киевского режима.
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Британские журналисты: Путин будет «счастливым человеком» из-за возможного отказа Зеленского от территорий В западной прессе обсуждают недавнее неожиданное заявление главы киевского режима.
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