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Все органы, как органы. И лишь задница – массовик-затейник…

Все органы, как органы. И лишь задница – массовик-затейник…

— Время — это лишь субъективное восприятие реальности. Ведь часы, по сути, измеряют сами себя. Показания часов можно объективно сравнивать только с другими часами…— Молодой человек, я вам ещё раз повторяю: «Водку после 22:00 мы не продаём!».

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Юрис Хартманис
И кто из них?
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15 час.
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