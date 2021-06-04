smi.today

1 454 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • galina kantorovich
    Где рецептОкрошка: три необ...
  • Екатерина
    Если рассмотреть поступки представителей этой страны, то создается впечатление, что наркотики там принимают вместе с ...На Украине расход...
  • Игорь Балаклиевский
    На хуя, мне эта инфа, когда я в РОССИИ.В Украину идут ли...

«Это просто позор»: Как транжирится помощь России на восстановление Крыма

«Это просто позор»: Как транжирится помощь России на восстановление Крыма

Обрушившиеся на Крым ливни в начале июня стали еще одним доказательством неэффективности работы местных чиновников, осваивающих колоссальные бюджеты, выделяемые Россией на восстановление полуострова после пребывания его под контролем Украины.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх