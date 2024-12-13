NYT: русская армия стремительно прорывается через ослабленные позиции ВСУ

Россия продвигается вглубь Украины самыми быстрыми темпами с начала спецоперации.Вооружённые силы России наступают на ослабленные позиции украинских боевиков и прорываются вглубь страны самыми быстрыми темпами с 2022 года.
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