Школьный стиль звездных детей 1 сентября: от строгой классики до корейского преппи

Каждый год первые дни осени превращаются в огромную витрину школьной моды. Ленты заполняются кадрами с торжественных линеек, и за детскими букетами порой теряется то, что мне как стилисту интересно больше всего — во что на самом деле одевают детей состоятельные и публичные семьи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС Европа под давлен...
- ВС Героя Русской вес...
- ИК Удивительная Молд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым