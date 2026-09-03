Школьный стиль звездных детей 1 сентября: от строгой классики до корейского преппи

Каждый год первые дни осени превращаются в огромную витрину школьной моды. Ленты заполняются кадрами с торжественных линеек, и за детскими букетами порой теряется то, что мне как стилисту интересно больше всего — во что на самом деле одевают детей состоятельные и публичные семьи.