Массовое ДТП на КАД заставило водителей окончательно проснуться. Теперь они плетутся в пробке в сторону юга Петербурга.
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Массовое ДТП на КАД заставило водителей окончательно проснуться. Теперь они плетутся в пробке в сторону юга Петербурга.