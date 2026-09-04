В ДВФУ рассказали о международных договорах, заключенных на ВЭФ

Гендиректор ООО «Эксперт медиа» и пресс-секретарь проректора по международным отношениям ДВФУ Анна Деркач в беседе с вице-президентом медиагруппы «Звезда» по специальным проектам Анной Шафран на полях ВЭФ рассказала об уникальных преимуществах дальневосточного образования.