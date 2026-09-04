В ДВФУ рассказали о международных договорах, заключенных на ВЭФ

Гендиректор ООО «Эксперт медиа» и пресс-секретарь проректора по международным отношениям ДВФУ Анна Деркач в беседе с вице-президентом медиагруппы «Звезда» по специальным проектам Анной Шафран на полях ВЭФ рассказала об уникальных преимуществах дальневосточного образования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- М Макрон опубликова...
- Националисты давя...
- АК Макрон опубликова...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым