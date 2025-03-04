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Розыск собственников!

Розыск собственников!

Администрация города Алушты Республики Крым сообщает о незаконно размещенных объектах, не являющихся объектами капитального строительства, на территории муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым, по следующим адресам:Республика Крым,г.

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