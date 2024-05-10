Политнавигатор Второй Карибский кризис уже очевиден, как и возобновление ядерных испытаний для демонстрации возможностей России.
Россия будет вынуждена перебросить ядерное оружие к границам США
Комментарии
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Валерий Фоменков
Смерть укро-американским фашистам и их пособникам!
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10 час.
Владимир Елкин
А я так и не понял, за чьи интересы гибнут украинские мужики! За интересы англо-саксов и жидов?
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7 час.
Н
Николай
Уважаемая Любовь Смирнова! Зачем что-то перебрасывать!? Да потихоньку "заедем" и на Кубу, и Венесуэлу, и Никарагуа. Дежурят соответствующие средства, которые доставят "подарки" гораздо быстрее 30-40 минут в соответствующие места на радость нашим "партнёрам"!
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5 час.
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