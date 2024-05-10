Театр абсурда
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Театр абсурда

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Россия будет вынуждена перебросить ядерное оружие к границам США

Россия будет вынуждена перебросить ядерное оружие к границам США

Политнавигатор Второй Карибский кризис уже очевиден, как и возобновление ядерных испытаний для демонстрации возможностей России.

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Комментарии
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Валерий Фоменков
Смерть укро-американским фашистам и их пособникам!
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10 час.
Владимир Елкин
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Н
Николай
Уважаемая Любовь Смирнова! Зачем что-то перебрасывать!? Да потихоньку &quot;заедем&quot; и на Кубу, и Венесуэлу, и Никарагуа. Дежурят соответствующие средства, которые доставят &quot;подарки&quot; гораздо быстрее 30-40 минут в соответствующие места на радость нашим &quot;партнёрам&quot;!
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5 час.

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