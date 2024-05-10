Россия будет вынуждена перебросить ядерное оружие к границам США

А я так и не понял, за чьи интересы гибнут украинские мужики! За интересы англо-саксов и жидов?

Н

Николай

Уважаемая Любовь Смирнова! Зачем что-то перебрасывать!? Да потихоньку "заедем" и на Кубу, и Венесуэлу, и Никарагуа. Дежурят соответствующие средства, которые доставят "подарки" гораздо быстрее 30-40 минут в соответствующие места на радость нашим "партнёрам"!