Тандревольд пропускает сбор норвежской команды в Италии из-за травмы бедра

Из-за повреждения спортсменка пропускает высотный сбор норвежской команды в Италии. «Я испытываю боль [в бедре], из-за чего сейчас не могу много бегать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Тренеры получат денежные призы за успешное выступление биатлонистов на Кубке МЛКБ
- Баши о лидерстве «Краснодара» в РПЛ: «Всегда приятно занимать первое место, но впереди долгий путь. Все хотят обыграть тебя – это нормально»
- Мама Костылевой: «Лена получила травму на тренировке. Перелома нет, делали рентген. Но большой ушиб»
Свежие комментарии