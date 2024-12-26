Виноград может способствовать прорыву в сфере квантового зондирования

Исследование, опубликованное в журнале Physical Review Applied, показывает, что пары виноградин могут создавать сильные локализованные очаги магнитного поля микроволн, которые используются в квантовых датчиках, что может помочь в разработке более компактных и экономически эффективных квантовых устройств, сообщает научное издание EurekAlert!.