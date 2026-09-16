В конгрессе США одобрили резолюцию проекта о санкциях против России

Палата представителей США одобрила резолюцию проекта о санкциях против РФЗдание Капитолия в Вашингтоне © AP Photo / J.
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