👼Пленный в наших добрых лапках. Юра с 61 бригады, остался брошенным своим руководством в Курской области, встал и добровольно пошел в плен.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
👼Пленный в наших добрых лапках. Юра с 61 бригады, остался брошенным своим руководством в Курской области, встал и добровольно пошел в плен.
Свежие комментарии