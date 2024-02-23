Страна и люди
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Страна и люди

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«Смотрящий» за российской колонией получил за статус 12 лет

«Смотрящий» за российской колонией получил за статус 12 лет

В Чувашии суд дал 12,5 года «смотрящему» за колонией Эльмаханову за статус Верховный суд Чувашской Республики приговорил к 12,5 года колонии особого режима 30-летнего уроженца Чеченской Республики за занятие высшего положения в преступной иерархии и дезорганизации деятельности исправительного учреждения.

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