«Смотрящий» за российской колонией получил за статус 12 лет

В Чувашии суд дал 12,5 года «смотрящему» за колонией Эльмаханову за статус Верховный суд Чувашской Республики приговорил к 12,5 года колонии особого режима 30-летнего уроженца Чеченской Республики за занятие высшего положения в преступной иерархии и дезорганизации деятельности исправительного учреждения.