Депутат Госдумы Мария Харченко встретилась со студентами САФУ

На встрече со студентами публичной политики и международных отношений депутат Мария Харченко рассказала о поддержке «народной ипотеки» и мерах для закрепления молодежи в регионе.
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