Марина Секержитская лидирует на выборах в Забайкалье с 39,57%

Марина Секержитская вышла в лидеры на выборах по одномандатному округу в Забайкальском крае. По итогам обработки 13,09% протоколов её результат составил 39,57% — это 10 727 голосов избирателей.
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