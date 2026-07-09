Суд отказался ускорить ремонт екатеринбургской усадьбы Харитоновых

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля, ФедералПресс. Свердловский областной суд отказался ускорить ремонт усадьбы Харитоновых – Расторгуевых в центре Екатеринбурга, в которой до недавних пор находился дворец детского творчества.
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