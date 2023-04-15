Военное обозрение

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Президент Бразилии призвал страны мира стать посредниками на переговорах России и Украины

Президент Бразилии призвал страны мира стать посредниками на переговорах России и Украины

Страны мира, вслед за Китаем и Бразилией, должны стать посредниками в переговорах России и Украины. Об этом заявил президент Бразилии Лула да Силва, который завершает свой визит в Китай.

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