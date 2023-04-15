Президент Бразилии призвал страны мира стать посредниками на переговорах России и Украины

Страны мира, вслед за Китаем и Бразилией, должны стать посредниками в переговорах России и Украины. Об этом заявил президент Бразилии Лула да Силва, который завершает свой визит в Китай.
Популярные статьи
- Саудовская Аравия выступила за восстановление контроля Дамаска над всей Сирией после 12-летнего отсутствия официальных контактов с САР
- Иран выразил готовность участвовать в российском проекте по созданию сети спутников связи
- Ночью российские войска нанесли серию ударов по пунктам размещения резервов противника в Славянске и Краматорске
Свежие комментарии